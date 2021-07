Vodu kázať, víno piť... očkovať a doma byť!

,,Svet lomcuje nebezpečný Delta a Epsilon variant koronavírusu. Tí, ktorí nás denne vyzývajú na opatrnosť, nám idú príkladom." Takto možno vyzerá titulok článku kdekoľvek na svete. No nie na Slovensku.

Variant tady, variant tam, variant všude, kam se podívám. Aj tak by mohla znieť sumarizácia posledných dní. Informovanosť o nebezpečnosti a rýchlosti týchto mutácií Covid-19 nám rozhodne nechýba. Politické špičky, ako aj významné osobnosti v boji proti tejto nákaze, nás postupne pripravujú na tretiu vlnu, o ktorej sa vedelo už počas jari, a vyzývajú na očkovanie, zvýšenú opatrnosť a obmedzenie cestovania. Niektorí vyzývajú z Chorvátska, niektorí z Toskánska, podaktorí ešte ďalej. Ktovie, či tiež využili jazdné pruhy pre očkovaných alebo museli čakať tak, ako všetci ostatní občania druhej kategórie. Ako spomenul jeden starý a senilný pán: ,,Ako dobytok s teľacím IQ". Je zábavné, že niekto, kto vyzerá neodlíšiteľne od asociálov popíjajúcich jablkové víno, si môže niečo také dovoliť napísať.

Každopádne, cesty do zahraničia sa neodporúčajú. Veď choroba hranice nepozná. V našej technologicky vyspelej demokratickej krajine prenos vírusu cez hranice zastaví iba 5 fúrikov štrku. Heuréka! Že to nikoho z vyspelých krajín nenapadlo! Len tak sa dajú zastaviť všetci traja nakazení, ktorí majú také nebezpečné príznaky, že sa o svojom ochorení museli dozvedieť zo 70€-100€ nosných tyčiniek, ktoré si museli hradiť z vlastného vrecka.

Z nedávnych správ je však jasné, že v poslednej dobe vírus prenášajú zväčša len poctivo pracujúci pendleri, ktorých ekonomická situácia prinútila si hľadať živobytie za hranicami rodnej krajiny. A neočkovaní zdraví ľudia, ktorí si chceli oddýchnuť pár dní pri mori. Aká drzosť! Možno by bolo ľahšie si vypýtať výnimku od niektorých predstaviteľov a voľne sa pohybovať aj počas lockdownu. Najlepšie v danej krajine rovno bývať a do práce či na rokovania vlády dochádzať. Samozrejme za peniaze daňových platiteľov. No žiaľ nie všetci môžu dovolenkovať. Niektorí musia doposiaľ čakať na pandemické odškodné, pretože "prázdna špajza". Možno by si mohli na dovolenku privyrobiť tým, že na očkovanie doporučia svoju babku alebo dedka. Tam "prázdna špajza" nie je.

No to je všetko jedno. Tretia vlna sa blíži a nezastaví ju ani experimentálna látka vo vašom tele, ani 5 fúrikov štrku. Tí, ktorí sa odmietajú očkovať, by sa mali vopred zásobiť dôležitými vecami z obchodov, pretože o pár týždňov/mesiacov budú mať všetci ľudia so žltou hviezdou pravdepodobne zákaz vstupu do prevádzok.