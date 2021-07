Potrebuje spoločnosť Dúhový Pride?

Dnes (03.07.2021) sa uskutočňuje v našom hlavnom meste mnohými podporované a mnohými nenávidené podujatie zvané DÚHOVÝ PRIDE. Otázka znie: Potrebuje ho naša spoločnosť?

Tak ako každý rok, aj tento rok Bratislavu neminie podujatie zvané Dúhový Pride, ktoré sa koná už od roku 2010 (výnimkou bol rok 2020 kvôli pandemickým opatreniam). Cieľom tohto podujatia je upútať a poukázať pozornosť na práva lesieb, gejov, bisexuálov, transgender ľudí (atď, v ďalších orientáciách sa už žiaľ strácam) a na ich práva v našej spoločnosti.

Práve otázka práv je v tejto problematike najdiskutovanejšia. Z hľadiska ústavy má každá spôsobilá osoba rovnaké základné práva. Zmyslom Dúhového Pridu by malo byť poukázať aj na všetky ostatné práva, ktoré sa im nedostávajú. Právo uzatvárať oficiálne manželské zväzky, právo adoptovať dieťa bez toho, aby sa hľadelo na orientáciu jednotlivca, právo nebyť diskriminovaný v spoločnosti len kvôli sexuálnej orientácii alebo rodovej identite. Lenže je to naozaj jeho zmyslom? Alebo má na spoločnosť skôr opačný efekt?

Môj názor na Dúhový Pride je v tomto ohľade zmiešaný (ešte nevyťahujte nože z vreciek, vysvetlím prečo). Z pohľadu obyčajného človeka môžem napísať, že ak je niekto slušný občan, dodržiavajúci platné zákony SR a istý nepísaný morálny kódex, a ak je tá osoba zároveň dobrým človekom, nevidím absolútne žiadny dôvod na to, aby ma zaujímalo náboženstvo, orientácia, rasa, čokoľvek. Všetci sme sa narodili tak, ako sme sa narodili. Kto som, aby som niekoho na základe toho odsudzoval? Aby som niekomu rozkazoval, do koho sa zaľúbi? To mi rozhodne nepatrí súdiť.

Ak sa dvaja slušní ľudia rozhodnú uzavrieť manželský zväzok, hovorím, doprajme im to. Ak chcú spolu vychovávať dieťa tak, že ho budú viesť k správnym morálnym hodnotám, aby z neho bol plnohodnotný a slušný člen spoločnosti, dovoľme im to. Mnohí ľudia majú strach, že ak bude dieťa vychovávať pár rovnakého pohlavia, bude aj dieťa vyhľadávať rovnaké pohlavie. Dovolím si však nesúhlasiť. Ak ste napríklad muž, ktorému sa páčia naše krásne ženy, môže okolo vás poskakovať tisíce mužov a gayov a vás ani nenapadne sa na nich pozrieť. No zbadáte peknú ženu a hneď Vám srdce poskočí. K niečomu takému sa nedá vychovať a naprogramovať, máme to jednoducho zakódované v sebe od narodenia. Každý jeden z nás. Preto je tento strach v spoločnosti pre mňa nepochopiteľný.

LENŽE!

Dovolím si skritizovať práve spomínaný Dúhový Pride. Chápem, že organizátori a jeho účastníci sa snažia spoločnosti priblížiť svoje „dilema“ a žiadajú o akceptovanie. Zároveň si užiť nejaký hudobný program zameraný aj na túto tému. No nemyslím si, že na to zvolili najlepší spôsob. Buďme úprimní. Z predchádzajúcich Pridov a Pridov organizovaných v zahraničí bežný človek nevidí len slušných ľudí. Vidí tam aj rôzne zvrhlosti, ktoré na verejnosť proste nepatria. Obnažovanie v koženom spodnom prádle? Celotelové latexové odevy? Takmer nahí ľudia (ak sa tak dajú nazvať) chodiaci po štvornožky s obojkom na krku?

Domnieva sa niekto, že práve toto je obraz, ktorý uľahčí spoločnosti akceptovanie inej sexuálnej orientácie a rodovej identity? Alebo ide len o zvrátený a primitívny pokus zviditeľniť sa? To takto niekto chodí oblečený do práce alebo s deťmi do školy?

Ako som už napísal, ako obyčajný človek, plno chápem, súhlasím a rešpektujem práva a požiadavky tejto komunity, ale takéto správanie považujem za vrcholne nechutné a je mi jedno, akej sú tie osoby rasy, náboženstva, orientácie či identity. Je mi však jasné, že sa jedná iba o pár jednotlivcov a podľa nich nesúdim všetkých, to by bolo nelogické. Lenže to je iba môj názor, názor jednotlivca. Pochybujem, že väčšina spoločnosti to vidí rovnako. V nej majú tieto obrazy, ktoré sa negatívne vryjú ľuďom do pamäte, skôr opačný efekt. Vyvoláva to vlnu nenávistných prejavov, slovných (a často fyzických) útokov, opovrhovaním.

A odpoveď na moju počiatočnú otázku ,,Potrebuje naša spoločnosť Dúhový Pride?“… Pravdepodobne áno, ale osobne si myslím, že v inej forme. Ak by som mal zvoliť cestu Dúhového Pridu v budúcnosti, miesto odlišností by som poukazoval na spoločné veci. Ako rovnako musíme všetci chodiť do práce, platiť dane, nakupovať, riešiť každodenné problémy, pasovať sa so všednými aj nevšednými povinnosťami každého dňa. Ukázať, že nikto nie je odlišný tak, ako sa na prvý pohľad zdá. Že koniec-koncov, všetci ťaháme za jeden povraz naprieč osudu. Že našu vlajku nereprezentuje milión odlišných farieb, ale jedna spoločná.

(Zdroj obrázku k článku: https://www.thetricolour.com)