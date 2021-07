Očkovať, či neočkovať - kto mi odpovie, čo šľachtí ducha viac?

Tak, ako sa William Shakespeare pýta v divadelnej hre Hamlet na základnú otázku "Byť, či nebyť?", pýtajú sa aj mnohí z nás "Očkovať sa, či neočkovat?".

Očkovanie sa stalo v súčasnoti hádam najdiskutovanejšou témou v spoločnosti. Z môjho pohľadu rozdelilo ľudí na 3 tábory: očkovaný tábor (a tí, čo sa chystajú dať zaočkovať), neočkovaný tábor a ľudia medzi nimi, ktorí sa ešte nerozhodli a zvažujú všetky pozitíva a negatíva.

Z pozorovaní mi vyplýva, že práve tábor nerozhodnutých ľudí je v našej krajine v najväčšom zastúpení. Každý sa ich snaží presvedčiť o svojej pravde.

Očkovaní obyvatelia ich ovplyvňujú zodpovednosťou k spoločnosti, k zdraviu ostatných a pod. Naopak, neočkovaní radi spomínajú nebezpečnosť a neoverenosť vakcín, neznáme dlhodobé následky, vedľajšie účinky, prípadne aj niektoré konšpiračné teórie. Všetky tieto informácie z oboch strán potom pôsobia veľmi chaoticky, kontraproduktívne a rozhodne neuľahčia rozhodovanie.

A potom je tu štát a naši vládni predstavitelia, ktorí majú na nás (okrem médií a celebrít) najväčší vplyv. Nalejme si čistého vína, každý rád počuje náš názor naplno povedaný z úst niektorého politika. Tak v podstate funguje získavanie hlasov.

Lenže práve štát v tomto prípade naplno zlyháva. Ako chce vládnuca koalícia presvedčiť nerozhodnutých ľudí, keď má tak nízku autoritu a takmer žiadny rešpekt a dôveru u obyvateľov? A najlepšie na tom je, že si za to všetko môže sama vďaka svojim veľmi početným kauzám, ktoré sa z väčšej časti zamietli pod koberec, stratili v čase a pozornosť verejnosti sa vždy upriamila na niečo iné. Na jednu stranu chcú dosiahnuť plošnú imunizáciu národa, čo je neľahká úloha aj pre stabilné vlády a na druhú stranu sa dá povedať, že k tomu jednoducho stratili schopnosť tento cieľ splniť.

Pozitívna motivácia, či už vo forme spoločenskej zodpovednosti a súdružnosti, alebo vo forme finančných odmien a lotérií vzbudzuje u nedôverčivých ľudí iba otázky a strach. Napríklad: ,,Pokiaľ som zdravý jedinec s dobrou imunitou a Covid-19 mi s najväčšou pravdepodobnosťou nespôsobí žiadne trvalé následky, prečo mi chcú platiť za vpichnutie mne neznámych látok do môjho tela?" alebo ,,To mi chcú platiť za to, že na mne budú experimentovať s očkovacími látkami, na ktoré sa ich výrobcovia vzdali zodpovednosti a o ktorých neviem, aké budú mať následky za pár rokov?" atď... Tých otázok je určite veľa, použil som len náhodne vybraté. Ak by mala koalícia dobré meno a dosiahnuté výsledky v prospech ľudí, boli by vnímaní v úplne inom svetle, priazni a určite by dosiahli lepšie výsledky.

Negatívna motivácia v podobe rôznych reštrikcií, zákazov a príkazov vzbudzuje skôr hnev a odpor bojovať za svoje práva a nie sa nechať očkovať. Ak nie som očkovaný a budem mať zakázané ísť na určité miesta, dá sa to považovať sa niečo hraničiace s fašizmom, keďže o svojom zdravotnom stave si môžem rozhodovať sám a stráca sa dobrovoľnosť očkovania. Samozrejme, nemusím sa dať, ale zároveň za to musím platiť obmedzeniami na svojej úplnej slobode. Potom je tu vyvolávanie strachu v podobe tretej vlny. Strach je predsa najsilneší motivátor. Lenže bežný človek (ktorý nie je podnikateľ a nemusí zatvárať prevádzku) len kývne hlavou a povie si, že ak prežil s jedným rúškom a jedným respirátorom dve smrtiace vlny, prežije aj tretiu.

Okrem vládnucej koalície tu máme aj opozíciu, ktorá je buď úplne proti očkovaniu, alebo za dobrovoľné očkovanie. Nechcem zaujímať žiadny politický názor, ale z veľkej časti rozprávajú a prezentujú len to, čo chce spoločnosť počuť. Ak by sme v tejto chvíli posadili koalíciu do opozície a opozíciu do koalície, domnievam sa, že by to vyzeralo rovnako. Vládnuce strany by sa snažili zvládnuť očkovanie a odporcovia by sa na úkor toho snažili získať hlasy odmietaním očkovania alebo reštrikcií/zákazov. Z môjho osobného pohľadu je to len politická hra "o koryto". Ale to som už odbočil od hlavnej témy môjho príspevku.

Situácia v krajine je vo vakcinačnej téme veľmi zapletená a chaotická, ako som už spomenul. Vplýva na ňu toľko faktorov, že je v tejto chvíli takmer nemožné určiť výsledok a finálne číslo zaočkovaných. Sám patrím do skupiny obyčajných nerozhodnutých ľudí a keď vidím, ako sa z každej strany na mňa valia informácie, dobré a zlé motivácie, tak miesto toho, aby som mal bližšie k rozhodnutiu, mám ešte viac otázok a pochybností.